Вночі росіяни запустили по Україні майже 130 дронів. Найбільше постраждали Харківщина і Запоріжжя

У ніч проти 11 лютого росіяни запустили по Україні 129 ударних дронів. Українська ППО збила 112 з них. Ще 15 безпілотників влучили у восьми місцях.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

У Вільнянську Запорізької області поранені пʼятеро людей. В обласному центрі через атаку вибиті вікна в медзакладі, а без світла залишаються понад 2 тисячі людей.

У Богодухові на Харківщині загинули четверо людей: 34-річний чоловік, два однорічні хлопчики та дворічна дівчинка. Ще двоє людей постраждали, зокрема 35-річна вагітна жінка.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

На Дніпропетровщині окупанти 15 разів атакували два райони області. Окрім дронів, застосували артилерію і РСЗВ «Град». Пошкоджені житлові будинки, елеватор і пожежна частина.

У Словʼянську на Донеччині кількість загиблих через вчорашню атаку зросла до трьох, серед них 11-річна дівичнка та її матір. Учора голова ОВА Олег Філашкін повідомляв про 16 поранених.