Росіяни скинули на Словʼянськ сім авіабомб — загинули мати з дитиною, 16 людей постраждали

Російські війська зранку 10 лютого атакували авіаційними бомбами місто Слов’янськ Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Станом на 15:00 відомо про 16 поранених і двох загиблих — це 11-річна дівчинка та її матір.

Серед поранених також є семирічна дівчинка, 45-річний чоловік перебуває у тяжкому стані.

За попередніми підрахунками, пошкоджено 14 приватних будинків, дві багатоповерхівки, адмінбудівлю, склади та ангари, інфраструктурний обʼєкт, крамницю, СТО, заправку і 28 автомобілів.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Вадим Філашкін / Донецька ОВА