Омбудсман: Жодних рішень про те, чи має повертати гроші родина військового, якого вважали загиблим, не було

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що жодних рішень про те, чи має повертати гроші родина звільненого з полону військового Назара Далецького, який вважався загиблим, наразі не ухвалювалося.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Так Лубінець відповів на слова свого представника на Львівщині Тараса Подвірного, який казав, що родичі військового мають повернути державі 15 мільйонів гривень.

За словами омбудсмана, виплату родина отримала законно, адже на той момент військовий вважався загиблим. Він також наголосив, що така ситуація склалася вперше, тож держава наразі не має чіткого механізму дій.

«Саме тому цей випадок має стати основою для напрацювання справедливих і зрозумілих процедур — таких, що захищатимуть права захисників і їхніх родин, а не створюватимуть додаткову травму», — наголосив український омбудсман.

Лубінець додав, що вже надіслав запити до Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров’я щодо ДНК-експертиз, щоб у майбутньому мінімізувати ризик подібних помилок. Також триває аналіз усієї юридичної складової цієї справи, зокрема виплат.

Що відомо про Назара Далецького

Житель села Великий Дорошів на Львівщині Назар Далецький був учасником АТО, а від початку повномасштабної війни служив у 24 ОМБр імені короля Данила.

Офіс президента / Telegram

У травні 2022 року Назар перестав виходити на зв’язок і вважався зниклим безвісти. Згодом сімʼї повідомили, що він загинув у Купʼянському районі 25 вересня 2022 року — у день свого народження.

Але в липні 2025 року один зі звільнених з полону військових повідомив, що Назар живий. Пізніше цю інформацію підтвердили інші звільнені військові. 5 лютого 2026 року чоловік повернувся до України в межах обміну полоненими.