Навчальний центр дронів і склад пального. Українські війська вдарили по кількох обʼєктах РФ

Українські військові атакували ремонтний підрозділ, навчальний центр БпЛА, пункти управління та місця зосередження армії Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На окупованій Донеччині біля Ялти пошкоджено ремонтний підрозділ, а поблизу Федорівки — склад пального.

На окупованій частині Запорізькій област у районі селища Комиш-Зоря знищено навчальний центр пілотів БпЛА та виробництво FPV-дронів. Біля Хліборобного українські війська влучили по скупченню військ росіян, а поблизу Високого — по пункту управління дронами центру «Рубікон».

У Курській області РФ біля Тьоткіного українські війська вдарили по пункту управління БпЛА.