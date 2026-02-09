Вночі українські війська атакували російські склад і пункт управління

У ніч проти 9 лютого українські військові атакували обʼєкти військової інфраструктури росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

В районі Суджі Курської області вдарили по пункту управління підрозділу російських десантників.

Біля села Новоолексіївка на окупованій Херсонщині атакували склад боєприпасів.

Крім того, в Генштабі підтвердили минулу атаку на склад безпілотників у районі Ростова-на-Дону. Там знищенні три контейнери, що містили близько 6 тисяч FPV-дронів. Ще кілька контейнерів пошкоджені.