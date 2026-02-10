Bloomberg: Дві країни Євросоюзу блокують нові санкції проти Росії. І це навіть не Угорщина зі Словаччиною

Греція і Мальта стали основною перешкодою для пропозиції Європейського Союзу замінити обмеження ціни на російську нафту забороною на послуги, необхідні для транспортування палива.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Ці країни побоюються, що така зміна може вплинути на європейську судноплавну галузь і ціни на енергоносії.

Обидві країни також попросили уточнень щодо пропозицій про санкції для іноземних портів, які обробляють російську нафту, і про посилений контроль за продавцями суден, щоб зменшити кількість суден, які опиняються у флоті Москви.