У Єврокомісії представили 20-й пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії. Новий пакет охоплює енергетику, фінансову систему та торгівлю. Тепер його мають швидко погодити країни ЄС.

Про це йдеться в заяві голови органу Урсули фон дер Ляєн, яку вона зробила в пʼятницю, 6 лютого.

За словами фон дер Ляєн, до пакета ввійдуть повна заборона морських сервісів для експорту російської нафти та нові обмеження проти так званого тіньового флоту. ЄС додасть до санкційного списку ще 43 судна — загалом їх буде 640 — й ускладнить для Росії купівлю нових танкерів. Також запровадять заборону на техобслуговування LNG-танкерів і криголамів, щоб зменшити експорт російського газу.

Пакет передбачає і нові санкції проти фінансового сектора Росії. ЄС введе обмеження щодо ще 20 регіональних російських банків, а також проти криптовалютних сервісів і компаній, щі допомагають обходити санкції. Крім того, під обмеження потраплять банки у третіх країнах, які сприяють торгівлі забороненими товарами.

У торговельному блоці Єврокомісія пропонує нові заборони на експорт до Росії товарів і послуг на понад €360 мільйонів, зокрема гуми, тракторів і кіберпослуг. Також планують заборонити імпорт металів, хімікатів і критичних мінералів ще на понад €570 мільйонів і посилити обмеження на товари та технології для військових потреб, зокрема для виробництва вибухівки.

Окремо ЄС уперше застосує інструмент проти обходу санкцій. Він передбачає заборону експорту верстатів із числовим програмним керуванням і радіообладнання до країн, звідки ці товари можуть переправляти до Росії.

У пакеті є пропозиції посилити захист європейських компаній від втрати майна та порушень прав інтелектуальної власності в Росії.

Попередній, 19-й пакет санкцій ЄС затвердив у жовтні. Цей пакет увів нові обмеження для нафтогазового і фінансового секторів Росії та її тіньового флоту.