Міноборони доопрацювало законопроєкт про відстрочку за контрактом «18—24», його знову подають у Раду

Міністерство оборони доопрацювало законопроєкт про право на відстрочку від мобілізації на рік для військових, які завершили службу за контрактом «18—24».

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

«Команда Міноборони разом з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідний законопроєкт, який цього тижня знову подадуть на голосування до Верховної Ради», — зазначив він.

Попередній проєкт провалили на голосуванні 15 січня. Тоді проблеми виникли через правку про позбавлення відстрочки тих, хто проходить навчання з 25 років у технікумах, коледжах та ВНЗ. Частина депутатів скаржились, що ці норми не мають безпосереднього стосунку до заявленої теми.

Що відомо про «Контракт 18—24»

У лютому 2025 року Міністерство оборони України повідомило про запуск контракту на рік для громадян 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації.

За контракт можна отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби.

Добровольцям гарантують щомісячну виплату до 120 тисяч гривень, також є доплати за бойові завдання. У Міноборони зазначили, що загалом за рік можна буде заробити до 2 мільйонів гривень.

Частину, спеціальність і місце проходження ВЛК можна обирати самостійно. А після завершення контракту людина не підпадатиме під мобілізацію протягом 12 місяців і зможе виїжджати за кордон.

У жовтні 2025 року цей контракт розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони.