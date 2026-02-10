Discord вводить глобальну перевірку віку для користувачів

Платформа голосового, текстового та відеоспілкування Discord з березня вводить глобальну перевірку віку користувачів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Спершу всі акаунти автоматично перейдуть у «режим підлітка» за замовчуванням — це означає посилені обмеження без вікової верифікації.

Поки вік не підтверджено, користувач:

не зможе розблокувати чутливий контент 18+, який Discord вважає недоречним без перевірки, — він буде розмитим;

не отримає доступу до серверів і каналів з віковим обмеженням;

не зможе говорити на Stage-каналах ;

; за замовчуванням отримуватиме попередження про нові запити у друзі, а повідомлення від незнайомців перенаправлятимуть в окрему папку «Вхідні».

Є кілька спосібів підтвердити свій вік:

оцінка віку через відеоселфі, яке обробляється безпосередньо на пристрої та не передається кудись назовні;

відправка посвідчення особи через партнерів Discord (їх видаляють після підтвердження).

Discord позиціонує нові правила як частину зміцнення безпеки підлітків та відповідності міжнародним стандартам.

Чому у світі масово вводять перевірки віку онлайн та обмежують соцмережі для дітей

У липні 2025 року Єврокомісія представила прототип застосунку для перевірки віку, який допоможе людям доводити, що вони досягли повноліття, без розкриття зайвої особистої інформації.

Поки що це не є повноцінним загальноєвропейським обов’язковим застосунком, але саме цей проєкт стане частиною майбутньої системи цифрової ідентичності EU Digital Identity Wallet, яка має зʼявитися до кінця 2026 року.

Цей та інші варіанти перевірки віку почали вводити по всьому світу через побоювання, що діти занадто легко отримують доступ до контенту 18+, а також стають вразливими до кібербулінгу, шахрайства та онлайн-грумінгу. З цієї ж причини дітям почали обмежувати доступ до соцмереж.

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

Аналогічний проєкт, але для дітей до 15 років, у першому читанні підтримала Франція.

Велика Британія та Іспанія теж хочуть заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років, а Греція близька до оголошення аналогічної заборони для дітей віком до 15 років. Словенія теж готує законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.