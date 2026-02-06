Ще одна країна ЄС готується заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Словенія готує законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр Матей Аркон на пресконференції, передає Reuters.

Аркон заявив, що Міністерство освіти ініціювало цей крок, спираючись на досвід інших країн, і що експерти в галузі освіти й цифрових технологій також будуть залучені до розробки закону, спрямованого на захист дітей і підлітків.

«Це була гаряча тема в усьому світі та Європі протягом останніх тижнів і місяців, і цим ми як уряд показуємо, що піклуємося про наших дітей», — сказав Аркон після засідання уряду.

Він наголосив, що уряд хоче регулювати соціальні мережі, згадавши, серед інших, TikTok, Snapchat та Instagram.

Масова заборона соцмереж для дітей у світі

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювла своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

У січні Франція підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону соцмереж дітям до 15 років. Далі законопроєкт розгляне Сенат (верхня палата парламенту), і якщо він внесе якісь зміни, то за документ знову голосуватимуть у Національній асамблеї. У разі ухвалення закону Франція стане першою країною в Європі, яка запровадить повну заборону соцмереж для дітей до 15 років.

Велика Британія та Іспанія також хочуть заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років, а Греція близька до оголошення аналогічної заборони для дітей віком до 15 років, повідомляє джерело Reuters.