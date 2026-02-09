Омбудсман: Кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази з 2022 року

Протягом 2025 року Офіс омбудсмана отримав понад 6 000 звернень від громадян про порушення прав людини під час мобілізації.

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець під час засідання тимчасової слідчої комісії.

Загалом минулого року Офіс омбудсмана отримав 6 127 таких звернень, 2024 року — 3 312, 2023-го — 514, а 2022 — лише 18. Однак Лубінець наголосив, що це виключно ті звернення, з якими громадяни звернулися до нього.

Серед найпоширеніших скарг: незаконне обмеження свободи пересування під час затримання, доставлення до ТЦК, поверхневий медогляд, порушення під час розгляду питань про відстрочку призову, незаконне утримання у приміщеннях ТЦК. Також омбудсман отримував регулярні скарги, що у військовозобовʼязаних забирали телефони.

Лубінець додав, що останнім часом Офіс омбудсмана масово фіксує, що працівники ТЦК діють без розпізнавальних шевронів та закривають обличчя — це пряме порушення закону.

Серед інших порушень — затримання та перевірка документів громадян виключно співробітниками ТЦК без присутності поліцейських. Чинне законодавство передбачає, що перевіряти документи можуть лише органи правопорядку.