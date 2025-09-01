З 1 вересня всі співробітники ТЦК носитимуть бодікамери

З 1 вересня 2025 року всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки фіксуватимуть свою роботу на бодікамери. Для запровадження змін Міністерство оборони України централізує систему відеофіксації для ТЦК та СП.

Про це йдеться на сторінці відомства у телеграмі.

Як пояснив міністр оборони Денис Шмигаль, працівники ТЦК та СП мають фіксувати на відео перевірку документів військовозобов’язаних, а також процес вручення повісток.

«Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін», — наголосив Шмигаль 7 серпня.

Для втілення такого нововведення Міністерство оборони розпочало створення спеціальної ІТ-системи, яка передбачає:

закупівлю уніфікованих камер;

створення централізованого сховища з високим рівнем захисту даних;

використання ПЗ для швидкого аналізу записів.

Що передувало

Рішення про запровадження обовʼязкової відеофіксації ухвалили, зокрема, після низки нападів на працівників ТЦК та СП.

У Харкові 16 серпня чоловік напав із ножем на трьох працівників ТЦК та поліцейського. Нападника затримали.

У Черкасах 5 серпня чоловік намагався взяти в заручники працівників ТЦК та погрожував підірвати бойову гранату.

У Миколаєві 24 липня Служба безпеки затримала чоловіків, які готували подвійний теракт біля обласного ТЦК.