У Черкасах чоловік з гранатою намагався взяти в заручники працівників ТЦК

У Черкасах чоловік спробував захопити в заручники військовослужбовців ТЦК, погрожуючи підірвати бойову гранату.

Про це пишуть Черкаський обласний ТЦК та «Суспільне».

Інцидент стався на проспекті Хіміків, коли військовослужбовці ТЦК зупинили чоловіка для перевірки облікових даних.

Під час спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. Очевидці кажуть, що в нього також був пістолет.

З чоловіком вели перемовини і зрештою затримали.