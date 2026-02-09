Держкіно створює агенцію, яка займатиметься просуванням українських фільмів

Державне агентство України з питань кіно планує створити нову структуру — Ukrainian Films. Вона займатиметься просуванням українських фільмів в Україні та за кордоном.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів голова Держкіно Андрій Осіпов.

За його словами, агенція відповідатиме за участь у фестивалях і рекламних кампаніях українського кіно. Для неї створять окремий офіс, призначать керівника і передбачать бюджет.

Осіпов каже, що структура має стати «містком» між державою і кінобізнесом та працювати гнучкіше, ніж звичайні держустанови. Нову агенцію створюватимуть на базі кількох підрозділів Держкіно.

Орієнтуватимуться на досвід Франції та Німеччини, де вже працюють спеціальні організації для просування національного кіно. Зокрема, вже є домовленості про стажування працівників українського відомства в German Films і французькому CNC.

Створення Ukrainian Films планують завершити протягом цього року. У Держкіно розраховують, що це допоможе українським фільмам частіше з’являтися на міжнародних фестивалях і знаходити глядачів за кордоном.