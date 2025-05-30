Новим головою Держкіно став Андрій Осіпов. Ось що про нього відомо

Головою Державного агентства України з питань кіно призначили продюсера, письменника та керівника Одеської кіностудії Андрія Осіпова.

Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

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Осіпов — член Національної спілки кінематографістів та експерт комісії з надання грантів президента України молодим діячам у галузі кінематографії. Також він один із засновників національного кінофестивалю «Кіно заради Перемоги» (Cinema for Victory) і голова Ради з державної підтримки кінематографії.

Із січня 2017 року Осіпов очолює Одеську кіностудію, де створив музей кіно і музей знімальної та освітлювальної техніки імені Йосипа Тимченка.

Андрій Осіпов

Також Осіпов продюсував фільми «Червоний», «Полумʼяна ріка», «Дисидент», «Чому я живий», «Фортеця Хаджибей» та інші.