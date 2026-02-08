АРМА скасувало продаж 460 га землі оточенню ексрегіонала Сергія Льовочкіна

Агентство з розшуку та менеджменту активів скасувало торги про продаж 460 га землі на половині Боржава у Закарпатській області оточенню колишнього голови адміністрації президента Януковича Сергія Льовочкіна.

Про це повідомили в АРМА.

Раніше земля належала політику від забороненої «Опозиційної платформи — За життя» і бізнес-партнеру Льовочкіна Владиславу Каськіву. Там планували побудувати гірськолижний комплекс, а після арешту землі, у 2021 році журналісти «Схем» писали, що тодішній голова Офісу президента Андрій Єрмак залучає пов’язаних з ексрегіоналами інвесторів, аби там побудували олімпійські обʼєкти.

8 липня 2024 року земля перейшла під контроль держави в рамках угоди Каськіва зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою у справі про розкрадання 260 млн грн з Держінвестпроєкту.