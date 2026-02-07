Бурштинська ТЕС зупинилася після російської атаки

Бурштинська теплоелектростанція (ТЕС) в Івано-Франківській області припинила роботу після масованої атаки Росії 7 лютого.

Про це повідомив міський голова Бурштина Василь Андрієшин.

За його словами, російські війська били по місту та ТЕС з третьої ночі до дев’ятої ранку. Для атак використали ракети «Калібр» та ударні безпілотники. Станція досі не працює.

«Пошкодження дуже серйозні. Станція зараз на нулі. Як буде далі — поки ніхто не знає», — сказав Андрієшин.

Він також зазначив, що через атаку в місті немає водопостачання та опалення. Воду планують подати протягом кількох годин, а відновлення тепла можливе лише після повної оцінки стану Бурштинської ТЕС.