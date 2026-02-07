Росія випустила по Україні понад 400 дронів і 39 ракет. Під масованим ударом була енергетика

У ніч проти 7 лютого російські війська випустили по Україні понад 400 дронів і 39 ракет різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, по Україні сьогодні летіли дві ракети «Циркон», 21 крилата ракета Х-101, 16 «Калібрів», а також 408 ударних БпЛА і безпілотників інших типів.

Українська ППО знешкодила 24 російські ракети (10 ракет Х-101 і 14 «Калібрів») і 382 дрони. Однак ще 13 ракет і 21 ударний БпЛА влучили в 19 місцях, у трьох місцях — впали уламки.

Метою атаки були українська енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. В «Укренерго» додають, що влучання в енергообʼєкти зафіксували у восьми областях.

Росіяни били по Бурштинській і Добротвірській ТЕС, підстанціях та повітряних лініях. Влучили і в житлові будинки. Зокрема, на Рівненщині росіяни вдарили по критичній інфраструктурі та багатоповерхівці — поранені дві людини. В ОВА попередили про можливі перебої з водою.

На Вінниччині удар прийшовся по одному з навчальних закладів, також пошкоджені гуртожитки. У Хмельницькій області пошкоджено житловий будинок — поранений чоловік.

Вінницька обласна державна адміністрація

Обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури та житлові будинки постраждали і на Львівщині, а на Київщині горіли будинки, авто, складські приміщення й логістичний центр одного з підприємств.

У Синельниковому на Дніпропетровщині постраждала 68-річна жінка, у Дніпрі зруйноване комунальне підприємство. По допомогу медиків після російської атаки звернувся житель Черкаської області — там зранку уламками дрона та вибуховою хвилею пошкоджені щонайменше три приватних будинки, надвірні споруди, кілька автомобілів.

Пошкодження критичної інфраструктури фіксують також на Івано-Франківщині та Волині — там минулося без постраждалих.