Росіяни вдарили по Бурштинській та Добротвірській ТЕС

Під час масованої атаки по Україні в ніч проти 7 лютого росіяни атакували дві українські ТЕС у західних областях, а також підстанції та повітряні лінії.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

«Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ — основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС», — написав він у соцмережах.

Станом на ранок по всій території України застосовані 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а в східних та північних областях — спеціальні графіки аварійних відключень.

На тлі атаки диспетчер «Укренерго» подав запит на аварійну допомогу від Польщі.