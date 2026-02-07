Російський удар зруйнував склад готової продукції Roshen у Яготині

Компанія Roshen повідомила про руйнування логістичного центру в Яготині Київської області внаслідок російського удару. Майже повністю знищено найбільший склад готової продукції.

Про це йдеться в заяві на сайті Roshen.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Roshen

У компанії зазначили, що під час атаки всі працівники перебували в укриттях, тому минулося без жертв.

Roshen подякувала рятувальникам ДСНС України, які ліквідовували наслідки удару, а також українцям за підтримку.

Попри завдані збитки, у компанії заявили, що переходять на цілодобовий режим роботи та не підвищуватимуть ціни на свою продукцію — вони залишаться на попередньому рівні.

Також у Roshen нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення компанія сплатила до бюджету України понад 21,6 мільярда гривень податків.