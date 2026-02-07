«Доволі жорстка розмова». Зеленський доручив посилити мобільні вогневі групи та роботу з партнерами щодо ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями в Україні посилять роботу мобільних вогневих груп у системі протиповітряної оборони.

Про це він написав у Телеграмі.

За його словами, він провів жорстку розмову щодо ефективності цих підрозділів. Тепер керівники областей, Повітряні сили ЗСУ та Міністерство оборони мають забезпечити додаткове підсилення мобільних вогневих груп у визначених регіонах.

Зеленський також повідомив, що уряд отримав конкретні завдання щодо розширення програм підтримки людей. Крім того, українські дипломати мають активізувати роботу з партнерами, щоб пришвидшити постачання допомоги для посилення ППО та енергетичної стійкості країни.