«Доволі жорстка розмова». Зеленський доручив посилити мобільні вогневі групи та роботу з партнерами щодо ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями в Україні посилять роботу мобільних вогневих груп у системі протиповітряної оборони.
Про це він написав у Телеграмі.
За його словами, він провів жорстку розмову щодо ефективності цих підрозділів. Тепер керівники областей, Повітряні сили ЗСУ та Міністерство оборони мають забезпечити додаткове підсилення мобільних вогневих груп у визначених регіонах.
Зеленський також повідомив, що уряд отримав конкретні завдання щодо розширення програм підтримки людей. Крім того, українські дипломати мають активізувати роботу з партнерами, щоб пришвидшити постачання допомоги для посилення ППО та енергетичної стійкості країни.
- За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 7 лютого російські війська випустили по Україні понад 400 дронів і 39 ракет різних типів. Зокрема, по Україні сьогодні летіли дві ракети «Циркон», 21 крилата ракета Х-101, 16 «Калібрів», а також 408 ударних БпЛА і безпілотників інших типів. Українська ППО знешкодила 24 російські ракети (10 ракет Х-101 і 14 «Калібрів») і 382 дрони. Однак ще 13 ракет і 21 ударний БпЛА влучили в 19 місцях, ще у трьох — впали уламки.