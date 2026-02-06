На СТО у Львівській області стався вибух, троє людей травмувалися

У селі Дуліби Стрийського району Львівської області 6 лютого стався вибух на станції техобслуговування.

Про це повідомила ДСНС.

За інформацією поліції Львівської області, унаслідок вибуху постраждали троє людей. Їх госпіталізували, медики уточнюють стан і діагнози потерпілих.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Як розповіла «Суспільному» речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва, постраждалі жінка та двоє чоловіків. Двоє з них отримали важкі опіки, ще один — опіки середньої тяжкості.

Начальник Стрийського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Андрій П’ясецький у коментарі «Суспільному» також повідомив, що під завалами будівлі може бути людина.

У Львівській обласній прокуратурі зазначили, що вибух стався на території Стрийського автотранспортного підприємства. Правоохоронці встановлюють причини події та готують правову оцінку.