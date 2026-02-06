Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах ЗСУ, зокрема в підрозділах, які відповідають за протидію російським ударним дронам.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні 6 лютого.

За словами президента, значно сильніше має працювати компонент «малої ППО», що протидіє російським ударним дронам, і «не допускати тих проблем, які зараз є».

Зеленський додав, що на частині напрямів рубежі захисту побудовані краще, а на частині — «треба ще значно попрацювати». Міністр оборони та командувач Повітряних сил вже отримали додаткові доручення.

Перед цим президент також зазначив, що вважає «незадовільною» роботу Повітряних сил у частині регіонів України. Він казав, що багато сил залучено до протидії російським повітряним атакам, зокрема дрони-перехоплювачі, винищувачі F-16 та мобільні вогневі групи, але «організація роботи Повітряних сил повинна бути іншою».