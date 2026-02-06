Ексочільника ДПСУ Сергія Дейнека звільнили з військової служби

Колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека звільнили з військової служби.

Про це в коментарі «Бабелю» повідомив речник прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, Дейнека звільнили з військової служби наказом від 2 лютого. Причину звільнення Демченко не назвав, але додав, що Дейнеко отримав важкі поранення під час служби.

«За час військової служби під час захисту країни Сергій Дейнеко мав поранення, зокрема тяжке мінно-вибухове. Наслідки поранень вимагали неодноразових операційних втручань, а також залишили віддалені наслідки», — зазначив речник.

Він додав, що порядок звільнення з військової служби регулюється Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Положенням щодо проходження ВЛК. Ці документи, серед іншого, визначають як причину для звільнення і стан здоров’я. Однак розголошувати медичну інформацію забороняє законодавство.

На тлі новин про звільнення Дейнека зі служби низка телеграм-каналів писала, що він покинув Україну. Демченко цю інформацію заперечив.

У чому підозрюють Сергія Дейнека

22 січня НАБУ та САП повідомили, що викрили топпосадовців ДПСУ на хабарництві. За даними джерела «Бабеля», Дейнеко — один з них, у нього тоді провели обшуки.

За даними слідства, у 2023 році група підозрюваних організувала незаконне переправлення цигарок через український кордон до ЄС. Топпосадовці отримали хабарі за безперешкодний проїзд 68 автомобілів. Лише з липня по листопад 2023 року вони отримали щонайменше €204 тисячі — по €3 000 за кожний транспортний засіб.

Щоб приховати схему, зловмисники використовували машини з чеською та австрійською реєстрацією з підробленими номерними знаками, схожими на дипломатичні. Пасажирами були родичі українських дипломатів у Європі, що дозволяло уникати перевірок на кордоні. Детективи встановили, що топпосадовці раніше служили разом з дипломатами, родичі яких згодом брали участь у схемі.