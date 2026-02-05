Уряд дозволив бронювати усіх працівників компаній, які виробляють і відновлюють трансформатори

Українські підприємства, які виробляють і відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть бронювати 100% своїх співробітників.
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
За її словами, це дозволить таким компаніям працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці.
Також уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою — два замість трьох.
«Це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергообʼєктів, працювати безперебійно», — додала Свириденко.
- Наприкінці січня президент Володимир Зеленський заявив, що усі працівники енергетичних компаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків ударів РФ та надзвичайної ситуації, також матимуть бронювання від військової служби.