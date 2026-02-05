Уряд збільшив виплати для членів сімей загиблих чи зниклих безвісти військових

Уряд збільшив мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти українських військових.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

З 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата для непрацездатних батьків, дружини або чоловіка такого військового, а також дітей загиблих військових, яким нараховують державну допомогу замість пенсії, становитиме щонайменше 12 810 грн на людину. Зараз мінімум — 7 800 грн.

Якщо виплати призначені двом і більше членам родини загиблого (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), вони мають становити не менше ніж 10 020 грн на кожного. Наразі мінімальна сума — 6 100 грн.

Із 1 березня наступного, 2027 року ці виплати щороку індексуватимуть.