Звільнені з полону цивільні українці отримають разову допомогу 50 тисяч гривень

Звільнені цивільні українці, яких Росія утримувала в полоні, зможуть отримати разову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Щоб отримати виплату, треба подати заяву до Міністерства розвитку громад і територій та додати довідку від Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення полонених.

Цивільні, які повернулися на підконтрольну Україні територію самостійно, мають також надати документ від правоохоронних органів про визнання їх потерпілими.

Цивільні, щодо яких офіційно встановили факт незаконного позбавлення свободи, вже мають право на одноразову грошову виплату 100 тисяч гривень, а також щорічну виплату у такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні.

Окрім грошової допомоги, звільнені з російської неволі отримують базову підтримку, незалежно від правового статусу — харчові продукти, засоби гігієни, одяг і взуття. Також вони мають право на безоплатну юридичну, медичну та соціальну допомогу.

За словами Свириденко, станом на сьогодні держава здійснила майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму близько 1,2 мільярда гривень. З них 359 мільйонів гривень — одноразова допомога після звільнення, ще 818,7 мільйона гривень — щорічні виплати.