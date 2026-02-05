У римській базиліці замалювали обличчя янгола, який після реставарації став схожий на премʼєрку Мелоні

У базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна в Римі на одній із фресок замалювали обличчя янгола, яке після реставрації почало нагадувати прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Про пише італійське медіа ANSA.

«Я завжди говорив, що якщо це [зображення Мелоні] викличе розбіжності, ми його приберемо. Люди приходили подивитися на нього, замість того щоб слухати месу або молитися. Це було неприйнятно», — сказав настоятель парафії Сан-Лоренцо-ін-Лучина Даніеле Мікелетті.

Художник Бруно Валентінетті, який відновив картину, в кометарі Repubblica сказав що Ватикан попросив його стерти її.

У суботу, 31 січня, кардинал Рейна висловив «гіркоту» з приводу інциденту, наказав провести розслідування і попередив, що «образи сакрального мистецтва і християнської традиції не можна використовувати не за призначенням або експлуатувати».

Міністерство культури Італії також оголосило про розслідування, тоді як Мелоні з гумором відреагувала на інцидент. Вона опублікувала фотографію спірного живопису в інстаграмі з підписом «Ні, я точно не схожа на ангела».

Вперше цю фреску створили у 2000 році, вона не перебуває під охороною як культурна спадщина. Валентінетті — її автор, тож саме його попросили відновити її, щоб усунути пошкодження, спричинені водою.