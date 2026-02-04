За екскерівника ДПСУ Сергія Дейнека внесли заставу в 10 млн грн. Його підозрюють у причетності до контрабанди

За екскерівника Державної прикордонної служби Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до контрабанди, внесли заставу в сумі 10 млн грн.

Про це «Бабелю» повідомили у ВАКС.

При цьому решта обовязків, які на нього поклав суд, залишаються в силі. Він не може виїжджати за кордон без дозволу, повинен повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утримуватись від спілкування з іншими фігурантами справи та залишити паспорти на зберіганні в державних органах до 30 березня 2026 року.

У чому підозрюють Сергія Дейнека

22 січня НАБУ та САП повідомили, що викрили топпосадовців ДПСУ на хабарництві. За даними джерела «Бабеля», Дейнеко — один з них, у нього тоді провели обшуки.

За даними слідства, у 2023 році група підозрюваних організувала незаконне переправлення цигарок через український кордон до ЄС. Топпосадовці отримали хабарі за безперешкодний проїзд 68 автомобілів. Лише з липня по листопад 2023 року вони отримали щонайменше €204 тисячі — по €3 000 за кожний транспортний засіб.

Щоб приховати схему, зловмисники використовували машини на чеській та австрійській реєстрації з підробленими номерними знаками, схожими на дипломатичні. Пасажирами були родичі українських дипломатів у Європі, що дозволяло уникати перевірок на кордоні. Детективи встановили, що топпосадовці раніше служили разом з дипломатами, родичі яких пізніше брали участь у схемі.