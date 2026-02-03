Франція передасть Україні 150 генераторів і виділить мільйони євро на відновлення критичної інфраструктури

Міністр торгівлі Франції Ніколя Форісьє заявив, що протягом лютого його країна передасть Україні 150 генераторів.

Про це пише «Суспільне» із засідання співголів українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва. Україну на ньому представляв міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

В інтервʼю «Укрінформу» Форісьє додав, що перші 13 генераторів надійдуть 4 лютого.

Також цього року Франція надасть €71 мільйон своїм компаніям, які братимуть участь у відбудові критичної інфраструктури України. Соболев написав у Facebook, що в середині лютого на відповідні проєкти оголосять конкурс, і французькі компанії зможуть обирати напрями у сферах охорони здоровʼя, енергетики та водопостачання.