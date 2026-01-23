Україна отримає нові пакети підтримки енергетики від країн-партнерів. Хто скільки виділив

Країни-партнери України нададуть нові пакети допомоги Україні в умовах складної ситуації в енергетиці.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко після термінової зустрічі координаційної групи у форматі G7+.

Уся допомога має надійти в Україну вже найближчим часом. Це понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання — генератори, трансформатори та когенераційні установки, а також внески до Фонду підтримки енергетики України.

Зокрема, ЄС передасть 447 генераторів, Німеччина — €60 мільйонів і комплексне обладнання, США — понад $400 мільйонів на гуманітарні проєкти.

Також фінансово і технічно до допомоги долучились Італія (€10 мільйонів до Фонду та додаткові €50 мільйонів закладені в бюджет на 2026 рік), Литва (90 генераторів), Велика Британія (майже €23 мільйони до Фонду), Франція (понад 100 генераторів) та Японія (140 генераторів, 60 трансформаторів та обладнання для ремонтних робіт, дві когенераційні установки, 13 комплектів частотних перетворювачів).

Премʼєрка також запросила партнерів відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російських обстрілів та їхній вплив на життя людей.