FT: Україна узгодила зі США та Європою триетапний план дій на випадок, якщо Росія зірве перемир’я

Україна узгодила зі Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом триетапний план дій на випадок, якщо Росія зірве перемир’я.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За планом, протягом 24 годин після першого порушення режиму тиші Україна надішле Росії дипломатичне попередження і за потреби застосує війська для відновлення перемир’я.

Якщо агресія продовжиться, до реагування підключаться сили «Коаліції охочих», куди входять багато членів ЄС, зокрема Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.

«Коаліція охочих» — це обʼєднання міжнародних союзників, які прагнуть допомогти припинити бойові дії в Україні. Плани можуть включати введення миротворчого контингенту деякими країнами.

Якщо і вони не допоможуть, буде відповідь із залученням американських військових протягом 72 годин після першого порушення. За даними джерел, план обговорювали кілька разів у грудні та січні українські, європейські та американські посадовці.