Україна визнала терористичною організацією іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

КВІР зʼявився у переліку терористичних організацій Служби бехзпеки України. У досьє йдеться, що Штаб антитерористичного центру при СБУ ухвалив таке рішення 30 січня.

Євросоюз 29 січня ухвалив рішення внести КВІР до списку терористів через жорстоке придушення масових протестів в Ірані. У відповідь Іран оголосив терористичними організаціями збройні сили країн ЄС.