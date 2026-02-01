Іран оголосив армії європейських країн «терористичними організаціями»

Іран офіційно визнав збройні сили країн Європейського Союзу «терористичними організаціями».

Про це 1 лютого заявив спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф, пише Reuters.

Це стало відповіддю на рішення Брюсселю від 29 лютого включити Корпус вартових ісламської революції (КВІР) до списку терористичних організацій через жорстоке придушення масових протестів в Ірані.

У Євросоюзі зазначили, що цей крок носить здебільшого символічний характер, адже проти КВІР уже діють масштабні санкції.

«Намагаючись вдарити по КВІР, європейці фактично вистрілили собі в ногу і знову прийняли рішення проти інтересів свого народу, сліпо підкоряючись американцям», — сказав спікер парламенту Ірану.

Він додав, що парламентська комісія з питань національної безпеки обговорить питання про висилку військових аташе країн ЄС і простежить за розвитком ситуації разом із Міністерством закордонних справ.

Після того як спікер закінчив свій виступ, іранські депутати вигукували «Смерть Америці», «Ганьба тобі, Європо». На засіданні вони всі сиділи у формі КВІР.

Корпус вартових ісламської революції опублікував у неділю заяву, в якій ідеться, що рішення ЄС ускладнило «шлях до конструктивної взаємодії та співпраці», водночас посилюючи «конфронтаційні підходи».