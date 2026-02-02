Українські війська вдарили по пунктах управління та складу боєприпасів росіян на окупованих територіях

Вночі проти 2 лютого українські військові атакували низку обʼєктів російської армії на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, біля Курахівки на Донеччині під атакою були два пункти управління росіян — полкового та дивізійного рівнів, а також склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи армї РФ.

Крім того, українські війська вдарили по пунктах управління російськими дронами біля Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.

Втрати росіян уточнюють.