Українські війська вдарили по пунктах управління та складу боєприпасів росіян на окупованих територіях

Вночі проти 2 лютого українські військові атакували низку обʼєктів російської армії на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зокрема, біля Курахівки на Донеччині під атакою були два пункти управління росіян — полкового та дивізійного рівнів, а також склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи армї РФ.
Крім того, українські війська вдарили по пунктах управління російськими дронами біля Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.
Втрати росіян уточнюють.
- Напередодні українські війська атакували також ремонтну базу росіян і пункти управління БпЛА на окупованій Донеччині та на території РФ.