Українські військові атакували ремонтну базу, пункти управління БпЛА та інші об’єкти росіян

Українські війська вночі 1 лютого атакували ремонтну базу підрозділу зі складу інженерно-саперного полку армії РФ на Запоріжжі.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також під атакою вночі були пункт управління БпЛА і командно-спостережний пункт росіян біля Мирнограда, що на Донеччині.

Крім того, вчора українські війська вдарили по обʼєктах на території Росії — пункту управління БпЛА у Курській області та місцю зосередження живої сили під Брянськом.