Україські війська атакували кілька російських пунктів керування дронами

Українські війська вдарили по ППО, пунктах керування дронами та військах РФ.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
На Луганщині, біля Кам’янки, під ударом був російський ЗРК «Тор-М1».
На Донеччині, поблизу Полтавки, військові атакували пункт управління мотострілецького полку РФ, а в районі Часового Яру — позиції військ РФ.
На окупованій частині Запорізької області знищено пункт керування дронами в Рівнопіллі, склад забезпечення у Воскресенці та позиції російських військових у кількох населених пунктах.
У Брянській області Росії під удар потрапив пункт керування БпЛА біля Случовська.