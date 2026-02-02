У Німеччині затримали пʼятьох підозрюваних у постачанні товарів оборонним компаніям Росії

Німецькі правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у створенні злочинної організації, яка в обхід санкцій ЄС постачала товари російським оборонним підприємствам.

Про це повідомляє Федеральна прокуратура Німеччини.

Серед затриманих є громадяни Німеччини, України та Росії. Під слідством також перебувають ще п’ять підозрюваних, які залишаються на волі.

Правоохоронці встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року підозрювані використовували підставну компанію в Любеку для закупівель товарів та їх експорту до РФ в обхід санкцій.

Кінцевими отримувачами стали щонайменше 24 російських підсанкційних оборонних підприємства.

Загалом з того часу обвинувачені організували близько 16 тисяч поставок вартістю щонайменше €30 мільйонів. Слідчий суддя видав наказ про арешт активів на цю суму.