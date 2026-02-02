Головний приз «Греммі» вперше взяв іспаномовний альбом. Ось головні переможці премії

У Лос-Анджелесі відбулася 68-ма церемонія вручення музичної премії «Греммі». Головний приз вечора — нагороду за найкращий альбом року — отримав співак Bad Bunny з альбомом “Debí Tirar Más Fotos”. Це вперше іспаномовний альбом отримав головний приз.

Перелік усіх переможців опублікували на сайті премії, а також BBC.

Це лише другий випадок, коли повністю іспаномовний альбом номінували на головний приз. Перший також був релізом Bad Bunny — у 2023 році за “Un Verano Sin Ti”. Того року переміг альбом Гаррі Стайлса “Harryʼs House”.

Пісня року: Біллі Айліш — “Wildflower”.

Запис року: Кендрік Ламар за участю SZA — “Luther”.

Найкращий новий артист: Олівія Дін.

Найкращий вокальний поп-альбом: Леді Гага — “Mayhem”.

Найкраще сольне поп-виконання: Лола Янг — “Messy”.

Найкраще поп-виконання дуету / гурту: Синтія Еріво та Аріана Гранде — “Defying Gravity”.

Найкращий танцювальний / електронний запис: Tame Impala — “End Of Summer”.

Найкращий танцювальний поп-запис: Леді Гага — “Abracadabra”.

Найкращий електронний / танцювальний альбом: FKA Twigs — “Eusexua”.

Найкраща рок пісня: Nine Inch Nails — “As Alive As You Need Me To Be”.

Найкращий рок-альбом: Turnstile — “Never Enough”.

Найкращий альбом альтернативної музики: The Cure — “Songs Of A Lost World”.

Найкраща R&B пісня: Kehlani — “Folded”.

Найкращий R&B альбом: Леон Томас — “Mutt”.

Найкраща реп-пісня: Кендрік Ламар за участю Лефті Ганплея — “TV Off”.

Найкращий реп-альбом: Кендрік Ламар — “GNX”.

Найкращий саундтрек, написаний для кіно / телебачення: Людвіг Йоранссон — музика до фільму «Грішники».