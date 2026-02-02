Страйки зупинили громадський транспорт у 15 федеральних землях Німеччини

У Німеччині почалися масштабні попереджувальні страйки працівників громадського транспорту, через які пасажирам у багатьох містах доводиться шукати альтернативні способи пересування.
Про це повідомляє німецьке інформаційне агенство tagesschau.
Акції протесту оголосила профспілка Ver.di, страйки охопили 15 федеральних земель. Станом на ранок 2 лютого автобуси, трамваї та метро в багатьох містах або не вийшли на маршрути, або працюють за значно скороченим графіком.
У частині транспортних компаній рух зупинили повністю, а транспорт залишився в депо. Водночас здійснюють окремі порожні рейси без пасажирів, щоб уникнути обмерзання контактних мереж.
Акція відбувається в межах колективних переговорів між профспілкою та муніципальними роботодавцями. Страйки не проводять лише в Нижній Саксонії, де для близько 5 тисяч працівників усе ще діє зобов’язання щодо трудового миру.
Комунікаційник Ver.di Серат Каньюрт заявив, що попереджувальний страйк має змусити роботодавців активніше долучатися до переговорів. За його словами, вимоги профспілки — скорочення робочого тижня, довші періоди відпочинку та підвищення премій — обговорюють уже близько двох місяців без відчутного прогресу.
Водночас поїзди S-Bahn і регіональні маршрути Deutsche Bahn курсують у звичайному режимі, оскільки компанія не є стороною трудового конфлікту.
- У 2024 році 31 січня у Німеччині через страйки в 11 аеропортах скасували 1 100 рейсів, від чого постраждали щонайменше 200 тисяч пасажирів. Профспілка Ver.di домагалася підвищення зарплат і доплат за понаднормові для персоналу аеропортів, який відповідає за контроль пасажирів і багажу, писало DW.