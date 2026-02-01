Індонезія дозволила відновити роботу чат-бота Grok після гарантій від соцмережі X

Влада Індонезії дозволила чат-боту Grok відновити роботу після того, як компанія X Corp. пообіцяла заблокувати генерацію сексуального контенту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на урядову заяву.

У Міністерстві зв’язку та цифрових справ заявили, що доступ до Grok відновлюють на певних умовах і під суворим наглядом. X Corp. надала письмові гарантії з конкретними кроками для запобігання зловживанням.

За словами представника міністерства Олександра Сабара, це рішення не означає завершення перевірок. Уряд і надалі стежитиме за роботою Grok і реагуватиме на можливі порушення, зокрема поширення незаконного контенту.

Також у міністерстві повідомили, що X запровадила багаторівневі заходи захисту, які регулярно перевірятимуть.

Ілон Маск розробляв і просував Grok як альтернативу, на його думку, «вок-орієнтованим» чат-ботам конкурентів — Gemini від Google та ChatGPT від OpenAI. У липні 2025 року Grok опинився в центрі скандалу через антисемітські відповіді — чат-бот критикував «єврейських керівників» у Голлівуді та хвалив Гітлера.

Медіа також писали, що новітня модель штучного інтелекту Grok 4, схоже, звертається до публікацій Маска на його сторінці в X, коли відповідає на запитання про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, аборти та імміграційне законодавство.

У січні чат-бот Grok опинився в центрі нового скандалу. За його допомогою користувачі масово роздягали на фото жінок і дітей. Після критики Grok відключив функцію створення зображень для більшості користувачів, вона залишилась доступна лише платним підписникам.

А в середині січня X повністю заборонила Grok створювати фото людей у купальниках і білизні — навіть для платних підписників. До цих подій Малайзія та Індонезія наказали заблокувати Grok. Розслідування проти чат-бота також почали у Великій Британії та ЄС.