Куба оголосила «надзвичайний стан» у відповідь на дії Трампа

Кубинська влада заявила, що дії адміністрації президента США Дональда Трампа становлять «надзвичайну загрозу» міжнародному миру, безпеці та виживанню людства, й оголосила міжнародний «надзвичайний стан» у відповідь на новий виконавчий указ Вашингтону.
Про це повідомляє голова МЗС країни Бруно Родрігес у X.
У заяві йдеться, що джерелом загрози є американські ультраправі сили із жорстко антикубинською позицією, яких у Гавані назвали «неофашистськими». За словами Родрігеса, політика США спрямована не лише проти Куби, а й підриває національну безпеку інших держав, міжнародний мир і стабільність.
Куба також пов’язує дії Вашингтону з глобальними ризиками, зокрема ядерною загрозою та кліматичною кризою, наголошуючи, що нинішня політика США ускладнює міжнародну співпрацю в цих сферах.
- 29 січня Трамп оголосив «надзвичайний стан», заявивши, що політика кубинського уряду загрожує національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. Трамп звинуватив Кубу в співпраці з ворожими для США державами, зокрема з Росією, Китаєм та Іраном, а також у підтримці угруповань ХАМАС і «Хезболла». За його словами, Куба дозволяє розміщення російських і китайських розвідувальних та військових об’єктів, які стежать за США.
- Трамп також заявив, що кубинська влада порушує права людини, переслідує опозицію, обмежує свободу слова і тисне на громадянське суспільство. Він наголосив, що США «не терпітимуть дій комуністичного режиму Куби».