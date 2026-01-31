Міненерго: Енергосистема України поступово відновлюється після масштабної аварії

Українська енергосистема поступово відновлюється після масштабної аварії, однак для остаточного повернення світла потрібен час.

Про це повідомляє Міненерго.

Через великий дефіцит потужності досі потрібні екстрені відключення, щоб не пошкодити обладнання.

Зараз першочергове завдання — підключити обʼєкти критичної інфраструктури. Фахівці обіцяють, що світло повернеться протягом найближчих годин.

Час відновлення може відрізнятися залежно від регіону, оскільки поступове навантаження блоків атомних електростанцій до повної потужності потребує часу.

У ДТЕК кажуть, що вже повернули електрику критичній інфраструктурі Києва. Далі фахівці працюють, щоб повернути світло людям.