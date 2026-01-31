У багатьох областях України екстрені відключення, у Києві зупинилось метро. Перебої виникли й у Молдові

Вранці 31 січня за командою «Укренерго» в багатьох областях України, зокрема і в Києві, почалися екстрені відключення.

Про це повідомляють місцеві обленерго та ДТЕК.

Екстрені відключення почалися, зокрема, у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Полтавській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

У Києві через аварійні відключення зупинилось метро, там також не працюють ескалатори. «Київводоканал» повідомив, що по всьому місту нема води.

Проблеми виникли й з рухом поїздів, але станом на 11:55 ситуацію стабілізували, повідомили в «Укрзалізниці». Відставання від графіка мінімальні, перевізник обіцяє їх надолужити.

У Вінниці зупинилась головна водопровідна станція, усе місто без води. У Сумах знеструмлені обʼєкти водоканалу, в місті зупинили рух тролейбусів. У Харкові призупинили роботу трамваїв і тролейбусів та частини метро.

Без світла повністю залишилась Чернігівська область, критична інфраструктура там працює на альтернативних джерелах.

Через складну ситуацію з енергетикою в Україні перебої почалися й у Молдові. NewsMaker пише, що світла нема в Кишиневі та передмісті, а також в містах Тараклія, Кагул і Нові Анени. Через масовий блекаут там не працюють світлофори, лікарні в низці областей перевели на генератори.

На кордоні України та Молдови тимчасово зупинили пропуск транспорту. Все через те, що вийшла з ладу центральні бази даних митних органів Молдови.

Оновлено о 12:25. Причина масових проблем зі світлом в Україні — технологічне порушення, через яке одночасно відключились лінії, що зʼєднують енергосистеми Румунії й Молдови та західну і центральну частини України.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, через це в електромережі України спрацювали автоматичні захисти на підстанціях і стались каскадні відключення. Також було тимчасово зменшено навантаження на блоки атомних електростанцій.

Міненерго каже, що світло повернуть в найближчі 2—3 години.

На ситуацію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Каже, що все необхідне реагування на рівні української енергосистеми вже є, тривають відновлювальні роботи.