США ввели нові санкції проти Ірану через жорстоке придушення протестів

США ввели санкції проти міністра внутрішніх справ Ірану Ескандара Момені та ще кількох людей.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Момені визнали відповідальним за жорстокі репресії в Ірані, де на протестах загинули тисячі мирних мітингарів. З цієї ж причини обмеження ввели проти пʼяти іранських силовиків.

Окремо санкції ввели проти іранського інвестора Бабака Занджані та двох бірж цифрових активів, зареєстрованих у Великій Британії. За даними США, вони відмивали гроші для Корпусу вартових ісламської революції.