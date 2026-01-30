Стало відомо, хто ввійде до складу журі Нацвідбору на «Євробачення-2026»

До складу журі Національного відбору України на «Євробачення-2026» увійшли п’ять експертів.

Про це повідомило «Суспільне Культура».

Серед суддів буде переможниця «Євробачення-2004» Руслана Лижичко, співачка та представниця України на конкурсі 2013 року Злата Огнєвіч, композитор і співак Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу «ТАВР Медіа» Віталій Дроздов та режисер-хореограф Костянтин Томільченко.

Раніше в журі були лише троє експертів. Креативний продюсер Нацвідбору 2026 року Герман Нєнов пояснив, що новий підхід дозволяє оцінювати виступи комплексно: кожен член журі відповідає за окремий аспект — пісню, вокал, перформанс, автентичність або медійний резонанс.

Журі вже озвучило, на що звертатиме увагу. Руслана Лижичко підкреслила важливість музичної революції та драйву на сцені, Злата Огнєвіч звертатиме увагу на чистоту виконання, Євген Філатов — на структуру та аранжування пісні, а Костянтин Томільченко — на сценічну постановку та баланс усіх елементів виступу.

Фінал Нацвідбору відбудеться 7 лютого. Голосування журі та глядачів буде порівну — по 50 %. Глядачі зможуть віддати свій голос через мобільний застосунок «Дія» або СМС. Ведучими стануть Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк, передшоу проведе Анна Тульєва.