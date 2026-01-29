В Україну з Росії повернули 1 000 тіл загиблих

У четвер, 29 січня, Росія повернула в Україну 1 000 тіл загиблих. Це перший обмін тілами у 2026 році.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Росіяни стверджують, що передані тіла належать українським військовослужбовцям. Однак під час попередніх обмінів виявлялось, що росіяни передавали також тіла військових армії РФ.

Росії натомість передали 38 тіл військовослужбовців, пишуть російські медіа.

Найближчим часом фахівці проведуть експертизу тіл, щоб їх ідентифікувати. Голова МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж РФ часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.