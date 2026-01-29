В Україну з Росії повернули 1 000 тіл загиблих

У четвер, 29 січня, Росія повернула в Україну 1 000 тіл загиблих. Це перший обмін тілами у 2026 році.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Росіяни стверджують, що передані тіла належать українським військовослужбовцям. Однак під час попередніх обмінів виявлялось, що росіяни передавали також тіла військових армії РФ.
Росії натомість передали 38 тіл військовослужбовців, пишуть російські медіа.
Найближчим часом фахівці проведуть експертизу тіл, щоб їх ідентифікувати. Голова МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж РФ часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.