Кількість загиблих унаслідок атаки РФ на Одесу 27 січня зросла до чотирьох. Росіяни продовжили бити по місту вночі

Кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Одеси 27 січня зросла до чотирьох.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Через два дні після обстрілу в лікарні помер чоловік 1947 року народження.

«Лікарі до останнього боролися за його життя, але травми виявилися занадто тяжкими. Так, російський терор забрав життя вже чотирьох людей», — додав голова МВА.

Ще щонайменше 24 людини постраждали. 27 січня росіяни запустили по місту понад 50 дронів, головними мішенями були енергетика та цивільні обʼєкти. Найбільше постраждав чотириповерховий будинок у Хаджибейському районі міста.

Росіяни продовжили атакували місто і сьогодні, 29 січня. Вночі через удар дронів горіли склади та виробничі будівлі, пошкоджені вантажні автомобілі. Минулось без постраждалих, повідомили в ДСНС.