Росія масовано атакувала Одещину дронами: є загиблий, десятки поранених і масштабні руйнування

У ніч проти 27 січня російські війська атакували Одещину понад 50 ударними безпілотниками. В Одесі з-під завалів будинку дістали одну людину, ще 23 цивільні зазнали поранень.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Тіло загиблого виявили під час пошуково-рятувальних робіт на вулиці Балківській у Пересипському районі міста. Попередньо, це чоловік літнього віку.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Рятувальники визволили з-під завалів 14 людей, серед них є дитина. Дев’ятьох людей госпіталізували, зокрема двох дівчат 2013 і 2008 років народження і вагітну жінку на 39-му тижні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім — у стані середньої тяжкості. Пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть залишатися люди.

За даними ОВА, внаслідок нічної атаки пошкоджені десятки житлових будинків, зруйновані та понівечені квартири в багатоповерхівках, вибиті вікна та пошкоджені фасади. Також постраждали церква, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр і приватний транспорт. На кількох локаціях виникли масштабні пожежі.

Окремо в ДТЕК повідомили, що РФ повторно атакувала енергетичний обʼєкт в Одеській області. Руйнування назвали колосальними, а відновлення обладнання потребуватиме тривалого часу. Аварійні бригади працюють на місці та розбирають завали.