Через російську атаку по Одесі загинули троє людей. У місті оголосили день жалоби

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Одесі вночі 27 січня зросла до трьох. Пошуково-рятувальні роботи завершили.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Тіло одного чоловіка виявили у Пересипському районі Одеси, тіла ще одного чоловіка та жінки — під завалами чотириповерхового будинку у Хаджибейському районі міста.

Ще 25 мешканців постраждали. Серед них — двоє дітей та вагітна жінка.

28 січня в Одесі оголосили днем жалоби, повідомили в міськраді. На адміністративних будівлях приспустять державний прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками.

Загалом цієї ночі росіяни випустили по Одесі понад 50 ударних дронів. У місті пошкоджені десятки житлових будинків, зруйновані та понівечені квартири в багатоповерхівках, вибиті вікна та пошкоджені фасади. Також постраждали церква, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр і приватний транспорт. А в Одеській області під атакою був енергообʼєкт.